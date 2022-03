Während die SR41 noch auf dem bewährten Rumpf der Sport 40 basierte, ist die SR36 eine komplette Neuentwicklung, die das innovative Konzept der SR41 aufgreift. Die Redaktion von MotorBootOnline hatte die Gelegenheit, das Schiff auf der Ostsee ausgiebig zu testen. Design, Konzept, Verarbeitung Die neue Baureihe nimmt, wie auch schon die Vorgänger in erster Linie Kurs auf die Bedürfnisse von Familien. Dabei dürften aber auch Paare, die gerne mit Freunden unterwegs sind, Gefallen an dem Konzept finden. Sportcruiser sind von je her Universaltalente, die den sportlichen Motorboot-Spaß, das relaxte Genießen des Urlaubs und der Freizeit am Anker, aber auch die große Tour und Urlaubsreise in Gleit- und Verdrängerfahrt entlang der Küsten, Flüsse und über großen Seen perfekt beherschen. Bavaria hatte dieses Marktsegment mit der Sport- und mit der R-Baureihe auch bisher fest im Blick. Nun kombiniert die SR-Baureihe das Beste aus beiden Modelllienien.

Der Rumpf der neuen 36er Bavaria, definiert mit sportlichem und markantem Design das Gesicht der Baureihe neu. Ein bulliger Bug, eine deutliche, kantige Aufkimmung im Vorschiff, eine dynamische und gestreckt wirkende Seitenansicht und lange Fensterlinien dominieren den prestigeträchtigen, optischen Auftritt der Yacht. Die achterlichen, beidseitigen Rumpfverlängerungen, die zusätzliches Auftriebsvolumen geben sollen, um Reserven für eventuelle Toys oder Tender auf der Badeplattform zu geben, sowie scharfe Rumpflinien unter Wasser, dürften für dynamische und sportliche Fahreigenschaften garantieren. Wer die Yacht über die Badeplattform betritt, ist erstmal erstaunt, über das Volumen, das die neue 36er an Deck bietet. Fast ist man geneigt, noch einmal vom Steg aus zu überprüfen, ob da wirklich eine 36 oder nicht doch eine größere Zahl am Rumpf prangte. Den Weg ins untere Deck nimmt auch ein 1,95 Meter großer Redakteur, ohne im Niedergang den Kopf einziehen zu müssen, oder sich zu verrenken. Drei Monate wurde während der Entwicklungsphase an dem 1:1 Mock-Up gefeilt, bis alles 100-prozentig passte.

Unter Deck erwartet die Crew ein durchdachtes Raumkonzept, das nicht den Anspruch erhebt, den Sportcruiser neu zu erfinden aber Bestehendes intelligent und durch zahlreiche durchdachte Detaillösungen zu optimieren. Herausgekommen sind helle, luftige und großzügige Räume in denen die Crew ihre Privatsphäre findet und sich gerne aufhält. An Deck findet sich mit den Sonnenliegen, den unterschiedlich konfigurierbaren Lounge- und Sitzecken, sowie der mehr als großzügigen und komplett ausgestatteten Pantryzeile / Wetbar das Zentrum des Lebensraumes an Bord. Unterschiedliche Versionen als Hardtop mit zu öffnendem Schiebedach oder Softtop, als Open oder Open-Top, sowie unter Deck die Möglichkeit, den Innenraum als großen Salon oder mit abgeteilter Vorschiffs zu konfigurieren werden unterschiedlichen Ansprüchen und Revieren gerecht. Die Badeplattform ist übrigens Teil der Standard-Ausstattung und optional natürlich auch absenkbar verfügbar.