Viel Platz, ein modernes und sportliches Design, ein vielseitiges Layout und bis zu sechs Kojen bietet der neue Beneteau Bolide, der damit die Antares Baureihe auf ein neues Niveau hebt. Ein heller und großzügiger Salon mit großer Pantry, bis zu drei Kabinen und zwei Badezimmer und natürlich eine großzügige Fly mit Fahrstand und einem U-Sofa zeichnen die Yacht aus.

Auf dem Vorschiff findet sich eine große Liegewiese, deren vorderer Teil sich zum Sofa umklappen lässt und so in Kombination mit einem einsteckbaren Tisch eine schöne Vorschiffs-Lounge für zwei bietet, um am Anker oder im Hafen den Sundowner zu genießen. Motorisiert wird die neuen Beneteau Antares 12 wahlweise mit zwei der neuen Mercury Verado V10-400 Außnebordern oder alternativ mit einer Tripple Verado V8-300 Installation. Eine Joystick Steuerung, ein Seakeeper Stabilisator und umfangreiches weiteres Zubehör ist optional verfügbar. Die Premiere der Yacht wird auf dem Cannes Yachting Festival 2023 vom 12. bis 17. September sein.