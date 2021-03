Bénéteaus neues Trawler-Flaggschiff

Grand Trawler“ – der Name ist keine Übertreibung, denn mit einer Länge von knapp 19 Metern und einer Breite von 5,41 Metern, sowie einer Verdrängung von 28,5 Tonnen darf sich die neue Bénéteau selbstbewusst „Schiff“ statt Yacht oder gar Boot nennen. Der neue Trawler, dessen Konstruktion und Design auf eine Kooperation von Bénéteau mit Amedeo Migali (MICAD) (Konstruktion) und Massimo Gino (Nauta Design) zurück geht, wurde unter dem Aspekt entworfen und gebaut, lange, autonom und effizient mit großem Komfort an Bord unterwegs sein zu können.

Die Küche kann separiert werden (Grafik Beneteau)

Neben der Verarbeitung edler Hölzer, ausgewählter Textilien und Leder, sind einzelne Räume und Bereiche sinnvoll voneinander getrennt, wobei die Küche vollständig separiert werden kann. Bodentiefe Fenster ergeben großartige Ausblicke aufs Meer und lassen viel Licht ins Innere. An Deck geht’s über die große Schiebetür achtern oder über seitliche Türen am Steuerstand und in der Küche. Der Steuerstand ist zentral angeordnet. Zwei Personen finden hier nebeneinander Platz.

Bis zu vier Kabinen

Die Eignerkabine in der Schiffsmitte (Grafik Beneteau)

Die Eignerkabine liegt im Unterdeck in der Mitte des Bootes, und damit an dem Punkt, der auch bei Seegang am komfortabelsten ist. Lt. Werft soll sich der Eigner hier wie in einer luxuriösen Suite fühlen. Eine VIP-Kabine und eine weitere Gästekabine mit zwei Single-Betten, die zu einem Doppelbett umgewandelt werden können, vervollständigen das Arrangement unter Deck, jede Kabine verfügt über ein eigenes Bad mit direktem Zugang. Alternativ ist eine Vierkabinen-Version möglich, bei der die Eignersuite in der Mitte in zwei Kabinen aufgeteilt wird und die großzügige VIP-Cabin im Vorschiff zur Eigner-Kabine wird.