Boatsharing: Teilen statt besitzen

Stundenkontingente eines Bootes mit 60 PS-Außenborder können bei Speedwave in der Marina Ultramarin Meichle & Mohr in Kressbronn am Bodensee für 10, 20 oder 30 Stunden jährlich gebucht werden und kosten zwischen 370,- und 800,- Euro plus einmalig 35,- Euro für die Einweisung und die jeweiligen Brennstoffkosten. Reserviert werden kann das Boot über einen Online-Belegungskalender.

