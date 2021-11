Brandneue Motoryacht Bavaria SR 36

Das die Werft nach der Restruturierung der vergangenen Jahre wieder sichere Fahrwasser erreicht hat, wurde bei einem Besuch Mitte Oktober deutich. Sämtliche Produktionslinien waren bis auf den letzten Platz gefüllt, Rümpfe, Rohbauten und zur Auslieferung bereite Schiffe standen dicht an dicht sowohl bei den Motor- als auch bei den Segelyachten und in der Werft herrschte emsiges Treiben.

Das beste aus der S(port)-Baureihe und das Beste aus der R-Serie soll sich in der neuen Modellserie vereinen, die eine neue Ära im Bavaria-Motorbootbau einläutet und Zug um Zug einen neuen Standard definieren soll. Eine Straffung im Rahmen der Modellpolitik und eine klare Linie sind Kernpunkte, die der neue Bavaria CEO Marc Diening im Interview mit MotorBoot Online als eine der Aufgaben der nächsten Jahre aufzeigte, so dass man auf weitere SR-Modelle gespannt sein darf.

14 Monate ließ sich das Bavaria-Entwicklungsteam Zeit, um die neue Yacht bis ins Detail zu planen und zu entwerfen und scheute dabei keine Mühen. So wurde z.B. für den Innenausbau ein komplettes, begehbares 1:1 Mockup aus Sperrholz erstellt, an und in dem die Entwickler bis in die letzte Ecke im wahrsten Sinne am eigenen Leib erfahren konnten, wie das vorher im Computer 3-D Modell entworfene Interieur in der Realität wirkt, funktioniert und wo es Verbesserungsbedarf gibt.

„Wer viel am 3-D Modell arbeitet, entwickelt ein Gefühl für Proportionen und weiß im Prinzip, was funktioniert…“, erklärt Norbert Leifeld. „Aber erst am lebensgroßen Modell, ist in der Realität erfahrbar, wie alles im Zusammenspiel wirkt. Daher war die Arbeit und die Erfahrung im 1:1 Mockup ein wichtiger Prozess in der Entwicklung, der manche Veränderung und Verbesserung hervorgebracht hat“, so Leifeld weiter. Ganze drei Monate nutzte das Bavaria-Team diese Möglichkeit, bis es vollends zufrieden mit der Konfiguration war.

„Life is outside“- Konzept an Deck

“Life ist Outside”- Konzept mit riesiger Wetbar mit Grill, Herd, Kühlschrank und Spülbecken

Das erfolgreiche Konzept der SR 41 wurde aufgegriffen, auf 36 Fuß hin adaptiert und auch weiterentwickelt. Die SR 36 soll hier modernes Yacht-Design, Familien-orientierte Features mit einem Maximum an Komfort und Sicherheit verbinden. So lautet eine Maxime, dass das eigentliche Leben an Bord auf dem Oberdeck stattfindet. Dafür stehen ein geräumiges Cockpit unterschiedliche separate oder auch kombinierbare „Social-Areas“, eine komplett ausgestattetet Wetbar, jede Menge Stauraum, bereits im Standard eine große feste und optional absenkbare Badeplattform, sowie zahlreiche Handläufe und Relinge für den sicheren Gang über Deck zur Verfügung. Eines der Highlights dürfte hier wie auch auf der großen Schwester, die hintere Sitzgruppe sein, die in Kombination mit der Badeplattform, die Möglichkeit bietet, eine große, seewärts gewandte Lounge zu haben. Alternativ lässt sich dieser Bereich natürlich als Sonnenliege nutzen oder statt des absenkbaren Tisches eine große Staukiste integrieren.

Mit Glaschiebetür achtern auch als Coupé-Version

Auch in Sachen Aufbau gibt sich die SR 36 sehr variantenreich. So ist die Yacht als klassische Hartop Version mit zu öffnendem Soft- oder Hard-Top erhältlich oder aber mit einer achteren Glasschiebetür auch als verschließbare Coupé-Version konfigurierbar. Wer auf Open-Feeling und Fahrtwind und sommerliches Motorbootvergnügen steht, kann die Yacht auch mit einem niedrigeren Windshield und einer Open-Top Variante ordern, die vor leichtem Regen und Sonneneinstrahlung schützt, ansonsten aber eine perfekte Verbindung zur See und den Elementen zulässt. Über leicht zu installierende Persenninge soll sich diese Version dann auch in Windeseile verschließen lassen.

Bavaria SR36 “Open Top”

„Maximum Privacy“- Konzept unter Deck

Während das Leben an Deck stattfindet, ist unter Deck genug Raum für die Privatsphäre. Dafür sorgen zwei große Kabinen im Vorschiff und Mittschiffs. Beide sind geräumig, dank großer Fenster hell und luftig, problemlos quer zu lüften und luxuriös, sodass es ganz von den Vorlieben des Eigners abhängt, welche der beiden Kammern er den Vorzug gibt. Beide haben das Zeug zur „Mastersuite“.

Grund genug, die Mitschiffskabine zu wählen wäre aber hier die 1,9 Meter lange Chaiselongue die in längsschiffs-Richtung zum Lesen, dem Nickerchen in der Mittagsstunde oder alternativ auch als drittes Bett z.B. für ein Kind dienen kann.



Mit abgeteilter Vorschiffskabine oder offenem Salon: Zwei Versionen werden angeboten

Platz haben die Bavaria-Entwickler auch dem geräumigen Bad mit separierbarer Dusche zugestanden, sodass auch hier nie ein Gefühl der Enge aufkommt. Im Salon gibt’s für die Crew eine Dinette mit Frühstückstisch und eine Kitchenette für den Kaffee am Morgen. In Sachen Layout kann der zukünftige Eigner auch hier wählen. In der „Séparée Cabin Version“ ist die Vorschiffskabine mit einem festen Schott vom Salon abgetrennt. In der „Open Space Version“ bilden der Salon und das Vorschiff einen großen, hellen und luftigen Raum, der sich z.B. mit einem Vorhang abtrennen lässt.

Funktionalität als roter Faden

Last but not least bestimmt die Funktionalität an Bord den Level des Komforts, den die Crew erlebt. So hat das Entwicklungsteam auch bei der Bavaria SR36 wie schon bei der großen Schwester den Anspruch, dass alles an Bord einfach und leicht bedienbar sein muss, die Wege an und unter Deck ohne Verrenkungen und Stolperfallen begehbar sein müssen und jedes Detail an Bord eine Funktion hat, die der Crew einen praktischen Gewinn bringt. Bestes Beispiel ist die große Öffnung und das Niveau des Niedergangs vom Oberdeck in den Salon: Selbst Menschen mit fast zwei Meter Körpergröße können hier einfach und ohne den Kopf einziehen zu müssen nach unten gehen. Weitere Details wie die zu öffnenden Seitenfenster des Hardtops, sechs Festmacherklampen, überall stabile Handläufe und Relinge, breite Gangbords, zu öffnende Bulleyes, eine Winschutzscheibe aus Sicherheitsglas mit Scheibenwasch- und Ventilationssystem u.v.a. zeigen die Erfahrung der Bavaria Entwickler.

Große Sonnenliege auf dem Vorschiff, breite Gangbords, hohe Reling

Vier Motorisierungsoptionen

Bei der Motorisierung hat der zukünftige Eigner die Qual der Wahl zwischen drei Benziner-Doppelmotorisierungen und einer Doppel-Diesel-Variante. So der so: Unter zwei Mal 240 PS geht’s gar nicht erst los und so dürfte auch in Punkto Fahrleistungen für ein sportliches Fortkommen und reichlich Fahrspaß gesorgt sein. Die Weltpremiere der neuen Bavaria SR 36 wird auf der boot Düsseldorf 2022 sein. Es gibt allen Grund, gespannt zu sein.

Technische Daten:

Länge über alles: 10,83m (11,68m inkl. Badeplattform)

Breite über alles: 3,89 m

Tankinhalte: k.A.

CE/ Pers.: In Vorbereitung

Kabinen: 2

Kojen: 4 + 1

Nasszelle: 1

Motorisierung:

Mercruiser 2 x 6,2L – 350 DTC EC / Benzin

Volvo Penta 2x V6-240-CE, 4,3 L / Benzin

Volvo Penta 2x V8-300-CE 5,3 L / Benzin

Volvo Penta 2x D4-300 EVC / Diesel

Antrieb: Heckantrieb