Brandneu: Bavaria SR33 vorgestellt

Mit der Bavaria SR33 kündigt Bavaria Yachts nach der SR41 und der SR36 ein weiteres Modell seiner erfolgreichen SR-Linie für die Saison 2023 an. Wie an Bord aller Motoryachten der Bavaria SR-LINE stand bei der Entwicklung der Raum für das Leben an Deck im Fokus, so die Werft. Unter Deck soll die neue Bavaria SR33 gleichzeitig mit einem durchdachtem Raumkonzept mit großzügigem Platz für vier Personen überzeugen.