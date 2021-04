Brandneu, kompakt, leistungsstark: Technohull T7

Sehr geräumig

Das Geheimnis liegt nach den Angaben der Werft in der nahtlosen Verschmelzung von Top-Performance mit Abmessungen, die sonst nur bei größeren Booten zu finden sind. Die Breite von 3,13 m bietet Platz für ein breiteres Deck, aber schon ein flüchtiger Blick reicht aus, um zu bestätigen, dass es sich um ein Technohull handelt, mit seiner klaren Ästhetik und sportlichen Linien. Die tiefschwarzen Tubes, die Kohlefaserdetails und die tiefen, luxuriösen, mit Handnähten versehenen Sitze sind unverkennbar.

Das Layout ist flexibel und bietet zwei ergonomische Pilotensitze mit Blick auf die Centerkonsole, an der mit Hilfe von Touchscreens jedes System an Bord bedient werden kann. Achtern befindet sich eine clevere Sitzanordnung, die sich in eine große Sonnenliege verwandeln lässt. Am Bug befindet sich eine Deltaliege, die sich leicht in eine noch größere Liege verwandeln lässt.