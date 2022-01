Buster Boats neues Cabin-Modell

Aluminiumboote erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und sind bekannt für ihre robuste Bauweise, Langlebigkeit und einfache Pflege. Nach der Vorstellung der großen Buster Phantom Cabin, die zusammen mit der offenen Buster Phantom die Flaggschiffe der Werft sind, stellt der finnische Hersteller jetzt auch ein Cabin-Modell in der nächst kleineren Modellreihe vor.

Ganzjahresboot und Commuter

Bei der neuen Buster Magnum Cabin handelt es sich um einen der typischen, skandinavischen Commuter, wie sie in den Schärengürteln der skandinavischen Länder für die Fahrt zur Arbeit, und als Verkehrsmittel des täglichen Lebens gerne genutzt werden. Entsprechend robust und langlebig ist das Boot gebaut und ausgestattet. Hierzulande dürften anspruchsvolle Eigner, die ein robustes Ganzjahresboot suchen, Angler, die schnell ins Revier auf offener See gelangen wollen, sowie Behörden und Institutionen Gefallen an dem Boot finden. Ein großer 350-Liter-Stauraum befindet sich im Bug, und ist für die Beladung sehr gut erreichbar. Auf Dachgeländern können auch leichte Lasten auf dem Dach transportiert und gelascht werden. Ein stabiler Targa-Balken an der Rückseite des Daches kann zum Befestigen von Zubehör und Ausrüstung verwendet werden.