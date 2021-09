Capelli-RIB als Special-Edition

Der Yamalube YART Yamaha EWC-Fahrer Niccolò Canepa, dem Hochleistungsmotoren nicht fremd sind, war von Capellis Design und Bauweise des Tempest 750 Sport RIB und seinem 250 PS starken V6 Yamaha Marine Motor beeindruckt, als er das Boot in Varazze, Italien, auf Herz und Nieren prüfte. Unmittelbar nach der Veranstaltung machte sich Canepa auf den Weg zum Circuit Paul Ricard in Südfrankreich, um seine Vorbereitungen für das 24-Stunden-EM-Rennen Bol d’Or zu beginnen.

Yamaha Motorrad Rennfahrer Niccolò Canepa ist begeistert vom neuen Capelli RIB in der Jubiläums-Edition (Foto: Yamaha)

Das Yamaha 60th Anniversary GP Tribute RIB wurde auf der Genova Boat Show am 16. September der Öffentlichkeit vorgestellt, am selben Tag, an dem die Yamaha R1 Rennmotorräder in der gleichen Lackierung auf dem Circuit Barcelona-Catalunya und dem Circuit Paul Ricard präsentiert werden.