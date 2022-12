Mit einer Länge von 7,38 Metern und einer Breite von 2,46 Metern kann die Capoforte SQ240i bis zu zehn Personen mit an Bord nehmen. Christian Grande hat sich für dieses Modell Formen ausgedacht, die speziell für den Elektroantrieb entwickelt wurden. “Die Linien dürfen keine Geschwindigkeit ausdrücken, sondern müssen harmonisch sein, eng verbunden mit einer entspannten und entspannenden Art der Navigation”, erklärt er. Der breite, abgerundete Bug ermöglicht eine auf Komfort ausgerichtete Decksgestaltung. “Die entspannte und gesellige Atmosphäre an Deck wird durch ein äußerst vielseitiges Layout verstärkt, bei dem ein großer Klapptisch Platz für ein zusätzliches Kissen schafft”, erklärt Christian Grande. “In der zweiten Konfiguration verwandelt sich der Bugbereich des Bootes in ein durchgehendes Sonnendeck.” Die große zentrale Sonnenterrasse am Heck erlaubt es, die bequeme Badeplattform in voller Breite zu nutzen.

Das auf der Boot 2023 ausgestellte Modell verfügt, über einen Molabo ISCAD V50-Elektromotor, einen 50 kW starken Innenbordmotor mit gerader Welle, der nur 45 kg wiegt. Der gesamte Rumpf ist in gewichtssparender Infusionstechnik gefertigt. Der Antrieb ermöglicht lt. Werft Geschwindigkeiten von bis zu 15 Knoten (ca. 28 km/h), die Reisegeschwindigkeit liegt bei 6,5 Knoten (12 km/h) bei einer Reichweite von ca. vier Stunden Fahrzeit.