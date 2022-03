Der Salon mit Esstisch am Tag… …und mit Koje zur Nacht (Fotos: Craft Yachts Poland)

“Unsere erste Motoryacht, die Baltica 660 Weekend, hat uns den Einstieg in diesen schnell wachsenden Markt in Polen ermöglicht. Wir haben ein zweites Boot, die Baltica 780 Weekend, auf den Markt gebracht, und jetzt exportieren wir unsere Boote nach Italien, wo wir einen Vertriebspartner haben, und wir haben auch Verträge zum Verkauf unserer Yachten in Slowenien unterzeichnet”, so Wojciech Sikorski, Vorstandsvorsitzender und Eigentümer der TMP Group Poland, der Muttergesellschaft des Bootsbauers gegenüber dem internationalen Business Magazin der Bootsbranche IBI. Auch in Deutschaldn ist der Verkauf der Boote geplant. Die Website ist bereits in Deutsch verfügbar.

Scharfes Vorschiff und ordentlich Power: Die Anfahrt ins Angelrevier sollte auch bei Rauwasser zügig gelingen (Foto: Craft Yachts Poland)

Craft Yachts Poland betreibt seine Werft in Niestkowo, einer Gemeinde in der Region Pommern, an der polnischen Ostseeküste. 2018 startete die Produktion. Bei den beiden derzeit verfügbaren Modellen handelt es sich um zwei scharf geschnittene Pilothouse Yachten, die Angler aber auch Familien auf der Suche nach einem seegängigen Weekender interessieren könnten. Zudem bietet die Werft Optimisten-Jollen für jugendliche Segler an. Craft Yachts Poland konzentriert sich auf den Verkauf seiner beiden Motoryachten, die mit Außenbordmotoren von Mercury Marine ausgestattet sind.