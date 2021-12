Cranchi präsentiert die Sessantasette

Die Rumpfkonstruktion übernahm selbstverständlich Aldo Cranchi, das Design stammt aus der Feder von Christian Grande, einem der bekanntesten und international renommierten Designer im Yachtbau. Die harmonische Linienführung des Flaggschiffs Cranchi Settantotto wiederholt sich in den einzelnen Profilelementen. So zum Beispiel im Schwung der Heckklappe und im auskragenden Teil der Flybridge oder in der Aussparung des Fensterbands, die mit der Aussparung in der Schiffswand korrespondiert.

Der Salon der neuen Cranchi 67 Fly (Bild: Cranchi)

Das gesamte Layout und die Einbauten zeichnen sich durch ihre besondere Ausstattung aus: Es handelt sich nicht nur um einfache Details, sondern um stilistische Lösungen, die weit über den in dieser Kategorie üblichen Standard hinausgehen. Die herkömmliche Essnische wird durch einen Salon mit freistehendem und elegantem Esstisch ersetzt, der von bequemen Sesseln umgeben ist. Die Ausführung mit drei Kabinen verfügt in der Eignersuite unter Deck auch über einen großen, privaten Wohnbereich, der auch als Büro genutzt werden kann.