Crossover mit Stil: Pardo 52 GT

Der Rumpf der Pardo GT 52 ist eine Weiterentwicklung des Rumpfes der Pardo 50. In Bezug auf das Innenvolumen, die Gewichtsverteilung und den Schwerpunkt unterscheiden sich beide Modelle aber deutlich. So wurde z.B. der Maschinenraum der GT 52 weiter nach achtern verlagert, um mehr Platz für die Masterkabine zu schaffen.

Als Kreuzung zwischen einem Walkaround und einem klassischen Kabinenkreuzer, mit sportlichen Fahrleistungen und hohem Komfort auch auf langen Reisen soll die Yacht die Kernkompetenz einer echten Gran Tourismo umsetzen. Was die Innenaufteilung betrifft, so sticht die Flexibilität der Wahl zwischen einem offenen Raum mit Kombüse und einem echten Salon auf dem Hauptdeck in Verbindung mit dem Außencockpit hervor. Zwei Grundrissvarianten – Kombüse oben und Kombüse unten – erlauben unterschiedliche Layouts nach Belieben und/ oder Fahrtgebiet.