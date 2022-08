Nach der Delphia D 11 stellt die Werft das nächste Boot aus der Baureihe vor, das auf der HISWA te Water im niederländischen Lelystad seine Weltpremiere feiern soll. Die Konstruktion aus dem renommierten niederländischen Konstruktionsbüro Vripack bietet zeitgenössisches Design und funktionellen Wohnraum mit Panoramablick, viel natürlichem Licht im Innenraum, Doppelbett und separate Duschkabinen.

Panoramablick, E-Antrieb, umweltfreundliche Materialien: Delphias “Mindful Crusing” Konzept setzt auf Komfort durch Nachhaltigkeit.

Delphia setzt zudem auf Elektroantrieb, und bietet in der Version mit E-Antrieb ein komplettes Strommanagement-System inklusive einer Photovoltaikanlage an, das es sogar erlaubt, E-Bikes an Bord aufzuladen.