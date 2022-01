Details zur Sunseeker Superhawk 55 enthüllt

Das Vordeck bietet großzügige Sitzgelegenheiten mit einem Sonnenpolster in voller Länge, das sich nach vorne verschieben lässt, um einen pneumatisch heb- und senkbaren Tisch und einen eigenen Sitzbereich mit kabellosem Ladegerät und Staufächern zu enthüllen. Das Achtercockpit ist mit einer zentralen, großen Bar ausgestattet, in der die Geräte versteckt sind und auf Wunsch ein wasserdichter Fernseher installiert werden kann.

Sunseeker CEO Andrea Frabetti ist stolz: “Wir freuen uns, ein weiteres brandneues Modell auf den Markt zu bringen, die unglaubliche Superhawk 55. Wir glauben, dass unsere Kunden sehr gespannt darauf sein werden, dieses neue Modell auf dem Wasser zu sehen. Die Superhawk 55 zeichnet sich durch außergewöhnliche Designinnovation und Agilität aus. Sie verspricht eine aufregende neue Ergänzung der Sunseeker-Palette zu werden, geboren aus einer Leidenschaft, die in unserer Branche ihresgleichen sucht.”

Hinter einer doppelt gekrümmten Windschutzscheibe mit einer Edelstahlkappe darüber, befindet sich der mittig angeordnete Dreier-Fahrstand, der eine offene Anordnung mit einfachem, niveaugleichem Zugang zum Seitendeck über Pantograph-Türen an Backbord und Steuerbord sowie einen internen Zugang unter Deck über eine Niedergangsklappe an Steuerbord bietet.

Eine Treppe führt hinunter zu einem luxuriösen, offenen Lobby- und zum Kombüsenbereich, der mit LED-Beleuchtung ausgestattet ist. Weitere Einbauleuchten, geschwungene Holz- und Lackoberflächen tragen zu einem luxuriösen Gefühl bei, wie die Werft verspricht. Das Licht durchflutet die große Leinwand darüber, und elektrisch betriebene Jalousien sorgen bei Bedarf für Intimität und Schatten. Über der Kombüse ist ein Fernseher eingebaut, der sich herunter- und hochfahren lässt und den Raum in einen entspannten Sitzbereich mit bequemen Loungesitzen und einem speziellen Getränkeschrank dahinter verwandelt.

Die Superhawk S5 überrascht zudem mit neuen Designdetails, wie der “Union Jack”-Beleuchtungsschiene über dem Heck, die sich achtern bündig mit dem Kunststoffdeck fortsetzt. Ein echtes Premium-Automobilgefühl mit Edelstahldetails und einem besonderen Designflair zieht sich durch alle Teile des Bootes. Damit soll die neue Superhawk 55 ist nicht nur am Tag ein herausragendes Boot sein, sondern auch vor Anker, auch nachts, eine beeindruckende Erscheinung bieten.

Im Vorschiff befindet sich eine VIP-Kabine mit eigenem Bad, gepolsterten Seitenteilen und einem Kleiderschrank an Backbord. Es gibt ein großes Bett und die Inneneinrichtung ist in verschiedenen Stilrichtungen gehalten, um jedem Eigner ein individuelles und persönliches Ambiente zu bieten. Achtern befindet sich die Masterkabine mit verschiebbaren Kojen, die entweder ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten ergeben, und einem großzügigen Bad. Schwarze Lackpaneele rahmen die Hauptkabine ein und schaffen ein besonderes Ambiente, so Sunseeker.

Technische Daten:

Länge über alles: 17,32m

Breite: 4.90m

Tiefgang: 1,27m

Verdrängung: 21.000 kg

Brennstoff: 1800 Liter

Wasser: 430 Liter

Brauchwasser: 150 Liter

Motorisierungsoption: Volvo Penta IPS max 1.450 PS

Vmax: Bis zu 38 Knoten

Schlafplätze: 6

CE Kategorie: A