Doppellaunch: SEALINE S335 und S335v

Mit der S335 und der S335v stellt SEALINE zwei neue Boote vor, die speziell für die heißen Sommermonate konzipiert wurden. Das offene Cockpit-Konzept, mit dem fast vollständig zu öffnendem Dach, bietet ein Maximum an Sonnenlicht und Frischluft, während das Interieur so variabel wie nie zuvor gestaltet werden kann. Unterscheiden tun sich die zwei 33-Fuß-Sportboote hauptsächlich in der Antriebstechnik: Die S335 ist mit Z-Antrieben ausgerüstet, die S335v mit zwei Außenbordern.