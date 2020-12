Double von Sealine: Neue C335 und C335v

Produktmanager Andrea Zambonini: „Unser Anspruch war es, die C335 und die C335v mit dem Komfort einer 36-Fuß-Yacht auszustatten…“. So wurde der Salon mit einer flexiblen Beifahrerbank ausgestattet, die umgeklappt den Sitzbereich um den Esstisch vollendet. Die hochwertige Abdeckplatte der neuen Pantry ist zwischen Kochbereich und Spüle geteilt und lässt sich somit je nach Bedarf variabel hochklappen.

Der Steuerstand vereint Bedienkomfort mit moderner Ästhetik bei optimaler Rundumsicht. Durch die Glasfalttür und das Kippfenster werden Cockpit und Salon großzügig miteinander verbunden, was zusammen mit dem elektrischen Schiebedach und der im Panoramafenster integrierten Fahrertür an Steuerbord auch für optimale Frischluftzufuhr sorgt.

Auch die VIP-Kabine mit zwei Rumpffenstern und einer Kingsize-Doppelkoje sowie das Bad mit separater Duschkabine fügen sich in das großzügige Design ein. Beide Modelle können in dem neu entwickelten 3D-Konfigurator individualisiert werden, in dem zahlreiche Farben, Stoffe und Hölzer zur Verfügung stehen.

www.hanseyachtsag.com/sealine/de/