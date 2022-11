“Apreamare hat den Gleitboot-Gozzo erfunden. Dann haben wir Modelle mit Z-Antrieb und Innenbordmotor entwickelt, und jetzt bieten wir eine weitere Variante an: eine Version mit Außenbordmotor”, sagt Apreamare-Präsident Cataldo Aprea. “Wir sind die einzige Werft, die in all den Jahren die Innovation und die Entwicklung eines ikonischen Bootes wie der Sorrento gozzo beherrscht hat. Unsere größte Stärke ist, dass wir Pioniere in diesem kontinuierlichen Prozess der Modernisierung der Gozzo sind und sie immer zeitgemäß und fortschrittlich gestalten. Und der jüngste Schritt in dieser Erneuerung ist die Außenbordversion Speedster”, so Aprea stolz.

Mit nüchternen und eleganten Deckslinien von Marco Casali (Too Design) und einem Rumpf von Umberto Tagliavini (Marine Design), der von Cataldo Aprea unterstützt wurde, hat die neue Gozzo 35 Speedster eine klar erkennbar mediterrane Seele und bietet eine dritte Antriebsoption mit, die für Eigner entwickelt wurde, die die Zweckmäßigkeit, das geringe Gewicht und die Leistung von Außenbordmotoren bevorzugen, ohne dabei auf die Tradition und den Stil zu verzichten, die die Marke Apreamare ausmachen.