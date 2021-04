Elektrisches Foiling-Motorboot aus den USA

Bei einer Reisegeschwindigkeit von 20 Knoten soll die Navier 27 eine Reichweite von mehr als 75 Seemeilen ermöglichen. Zudem sei das Boot, das emissionsfrei über die Wasseroberfläche und bis zu 1,2 Meter hohe Wellen fliegen kann, unter anderem mit einem hochmodernen Autopiloten ausgestattet, der über Funktionen verfüge, die auch bei selbstfahrenden Landfahrzeugen zu finden seien, so die Beschreibung von Navier.

Der 27-Fuß-Flitzer Navier 27 ist nach Angaben des Unternehmens das erste foilende Elektro-Motorboot der USA. Mit ihm möchte Navier ein leises, umweltfreundliches und technologisch innovatives „Boot der Zukunft“ bieten, bei dem keine Abstriche in der Leistung gemacht werden müssen.

© Navier

Geleitet wird das Start-up von zwei MIT-Ingenieuren, die begeisterte Bootsfahrer sind und über viel Erfahrungen in den Bereichen Meeresrobotik, Flugsteuerung in der Luft- und Raumfahrt sowie autonome Systeme verfügen. Zusätzlich arbeitet das Team nach eigenen Angaben mit Experten zusammen, die an der Entwicklung der America’s Cup Foiler beteiligt waren.