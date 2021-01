Elektro-Jetski vom Balaton

Bereits seit 2014 arbeitet das Team der ungarischen Firma Narke daran, seinen Electrojet zur perfekten Alternative zu den traditionellen Personal Watercrafts (PWCs) mit Benzinantrieb zu machen. Die Idee dafür kam einem der Gründer damals am Plattensee, auf dem die Nutzung von Verbrennungsmotoren nur in Ausnahmen erlaubt ist. Ihr erstes Modell, Narke GT45, feierte 2018 als erster in Serie produzierter vollelektrischer Jetski auf dem Cannes Yachting Festival sein Debüt. Nun kommt der weiterentwickelte Nachfolger auf den Markt, der noch mehr emissionsfreien Fahrspaß bieten soll.

Im Vergleich zum Vorgänger verfügt der Narke GT95 nach Angaben des Herstellers zum Beispiel über mehr Leistung, eine größere Reichweite und eine höhere Maximalgeschwindigkeit. Narke-Chefdesigner Ákos Réder erklärt: „Unser neuestes Modell ist mit einem stärkeren Motor und einer stärkeren Batterie ausgestattet, was zu einer Leistungssteigerung von 50 Prozent auf 95 PS führt.“ Der neue Petestep-Rumpf trage zur Steigerung der Reichweite um 20 Prozent auf 50 Kilometer bei und sorge für ein weicheres, energieeffizientes und noch leiseres Fahrverhalten.