Elektro-Segment interessiert in Petestep-Technologie

Die patentierte Rumpfform des schwedischen Unternehmens kann dazu beitragen, die Reichweite von Gleitbooten im Vergleich zu einem gut konstruierten traditionellen Rumpf um bis zu 30 % zu erhöhen

Die Petestep-Konstruktion reduziert die benetzte Fläche des Rumpfes und regeneriert ansonsten verschwendete Spritzwasser-Energie in Schub, was eine bis zu 30 % höhere Reichweite im Vergleich zu einem gut konstruierten konventionellen Rumpf bedeutet. Darüber hinaus sorgt die Petestep-Technologie für ein ruhigeres Fahrverhalten in Wellen und einen wesentlich geringeren Geräuschpegel. Zahlreiche Rümpfe von Yachten renommierten Werften wie z.B. Silverboats oder X-Yachts sowie PWCs wurden bereits nach dem Petestep-Konstruktionsprinzip berechnet und gefertigt.