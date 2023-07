Elektromotoren erobern zunehmend europäische Gewässer. Anfangs kritisch beäugt, beginnen sich die leisen und klimaschonenden Elektroboote durchzusetzen und werden populärer. Neueste Marktforschungen (1) prognostizieren für Elektroboote ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 12,7 Prozent bis 2028 (CAGR). Das stärkste Wachstum erwarten die Analysten in Europa, noch vor Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum (1). Impacd 450 mit Mercury Avator 7.5e (Foto: C. Schneider) Was steckt hinter dem Hype und wie entwickelt sich der Markt für Elektroboote in einzelnen europäischen Ländern? Dieser Frage geht die neue ‚Electric Boat Market Study 2023‘ von boats.com auf den Grund. Analysiert wurde, welche europäischen Länder bei Elektrobooten die Nase vorn haben und in welchen Preissegmenten Elektroboote vorwiegend erhältlich sind. Die Studie untersuchte zudem, welche Länder das beste Angebot und die meisten Käufer stellen.

Für die Studie analysierte boats.com die Daten von elf führenden europäischen Online-Verkaufsplattformen, die sich unter dem Dach der Boats Group, einer führenden Plattform für den Bootshandel, zusammengeschlossen haben. Die Studie basiert auf der Analyse des Suchverhaltens von 46 Millionen aktiven Kaufinteressenten. Der Fokus lag auf den sechs wichtigsten europäischen Marktplätzen der Boats Group in folgenden Märkten: Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Deutschland. Die zugrundeliegende Datenbasis umfasst den Zeitraum der letzten vier Jahre (2019-2023). Zudem wurden die Bootsverkäufe von über 4.000 Maklern, Händlern und Erstausrüstern auf den Plattformen analysiert. Angebot in den letzten 2 Jahren um das 2,5-fache gestiegen Seit 2021 hat sich das Angebot an elektrisch betriebenen Booten auf den Online-Verkaufsbörsen um das Zweieinhalbfache erhöht. Im Vergleich zum Jahr 2019 verzeichneten die Online- Verkaufsbörsen einen Anstieg der Elektroboot-Listungen um 60 Prozent im Jahr 2021, um 160 Prozent im Jahr 2022 und um 190 Prozent im Jahr 2023.

Hohes Interesse bei Niederländern und Franzosen Die Auswahl von elektrischen Bootemotoren reicht heute vom Einstiegssegment…. …bis in hohe Leistungsklassen (Fotos: C. Schneider) Die Google-Trendanalyse zeigt, dass das Interesse an Elektrobooten nicht in allen europäischen Ländern gleich groß ist. So verzeichnete die Suchmaschine in den Niederlanden und in Frankreich besonders viele Suchanfragen für Elektroboote. Auch in Belgien, Schweden, dem Vereinigten Königreich und Irland wird vergleichsweise viel nach Elektrobooten gesucht.