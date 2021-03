Elektroyachten: Alva Yachts baut globales Händlernetz auf

Wir sind sehr stolz darauf, ein globales Netzwerk präsentieren zu können und freuen uns darauf, mit den neu gewonnenen Partnern auf der ganzen Welt als Unternehmen weiter zu wachsen“, kommentierte Mathias May, Mitgründer und Geschäftsführer der jungen Marke. Großes Interesse an Alva Yachts habe man von Händlern aus Skandinavien, Osteuropa, Asien, dem Nahen Osten und besonders aus Nordamerika festgestellt – bedingt durch die dortige Nachfrage nach luxuriösen solarbetriebenen Katamaranen, so Alva Yachts in einer Mitteilung. Unter anderem mit Unternehmen aus Norwegen, Nordamerika, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden bereits Partnerschaften geschlossen. Für die Region Asien befinde man sich derzeit noch in Gesprächen mit potenziellen Vertriebspartnern.

© Alva Yachts

Alva Yachts war Anfang 2020 aus der Marke Pica Yachts hervorgegangen und will mit dem Bau elektrischer Motoryachten, wie dem futuristischen Solarkatamaran-Flaggschiff Ocean Eco 90 und seinem kleinen Bruder Ocean Eco 60, Luxus und Nachhaltigkeit verbinden.