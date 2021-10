Yanmar:

Erste 70 MPa-Hochdruck-Schiffsbetankung mit Wasserstoff

Yanmar Power Technology (YPT), ein Unternehmen der Yanmar Holdings Co., Ltd. hat die weltweit erste 70 MPa-Hochdruck-Wasserstoffbetankung eines Schiffes an einem Testboot durchgeführt, das mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellensystem ausgestattet ist.