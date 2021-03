Erster Fachbetrieb für die Entsorgung von Altbooten

Zwischen ca. 20.000 bis 30.000 nicht mehr genutzte Boote und Yachten sollen den Einschätzungen der Bootsrecycling-Firma ReBoat in deutschen Häfen oder an Land verrotten. Mit gravierenden Folgen für die Umwelt: Durch jedes Schiff, das nicht fachgerecht im Sinne der Kreislaufwirtschaft entsorgt wird, gelangen schädliche Mikroplastik-Fragmente und Gefahrenstoffe in Böden und Gewässer und nehmen Einfluss auf die Gesundheit von Menschen und Tieren. Zwei Hamburger Unternehmer wollen das ändern und diese Boote fachgerecht entsorgen.

Keine gesetzliche Regelung in Deutschland Anders als zum Beispiel in Frankreich gibt es in Deutschland noch keine gesetzliche Lösung für einen nachhaltigen Umgang mit sogenannten End-of-Life-Booten. Hohe Entsorgungs- und Transportkosten sowie unklare Eigentumsverhältnisse tun ihr Übriges. In anderen EU-Ländern gilt bereits eine Recyclingpflicht. So zahlen Bootshersteller in Frankreich bereits seit 2019 eine Ökoabgabe. Dafür ist das Recycling selbst für die Besitzer kostenlos. Eigenen Angaben zufolge bietet ReBoat als erstes Unternehmen in der Bundesrepublik eine moderne, nachhaltige, verantwortungsbewusste und kostenoptimierte Recyclingmöglichkeit alter Boote und Yachten für den Endverbraucher.

Aufwendiger Recycling-Prozess Treib- und Schmierstoffe aus alten Motoren oder Hydrauliksystemen müssen fachgerecht entsorgt werden. Foto. C. Schneider Ein Boot besteht lt. ReBoat aus bis zu 18 Baustoffen, darunter verschiedene Grundbaumaterialien wie Holz, Stahl und GFK sowie Gefahrenstoffe wie z.B. Treibstoffe und Hydrauliköle. Tatsächlich sind den Angaben der Recyclingfirma zufolge alle im Bootsbau verwendeten Materialien recycelfähig und können nach der Abfallhierarchie in unterschiedlichen Stoffströmen in den Markt zurückgeführt werden. Mit dem Ziel der ganzheitlichen Rückführung ebendieser Stoffe setzt das innovative Konzept von ReBoat das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom Rückbau über die Materialtrennung bis hin zur Reintegration der recycelten Rohstoffe in acht Schritten um. Der Prozess kann je nach Größe, Gewicht und Grundbaustoff des Bootes nur wenige Stunden aber auch bis zu drei Tage dauern. Neben teils aufwendigen händischen Zerkleinerungsarbeiten, dem Durchlauf von Trenn- und Sortieranlagen mittels Magnet- und Sensortechniken beinhaltet die Methode ebenso die Wiederaufbereitung des besonders umweltschädlichen glasfaserverstärkten Kunststoffes.

Problem GFK Foto: Mael BALLAND / Unsplash GFK ist aufgrund seiner Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit für den Bootsbau noch immer unverzichtbar, stellt innerhalb des Recycling-Prozesses im Sinne der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft allerdings ein Problem dar. Zwar lässt er sich technisch recyceln, die Verfahren sind jedoch wirtschaftlich nicht sinnvoll, da das aus den Recycling-Prozessen entstehende Produkt rund fünf Mal so teuer wäre wie die Ursprungsfaser. ReBoat kooperiert mit der Partnerfirma neocomp GmbH, die darauf spezialisiert ist, die glasfaserhaltigen Verbunde umweltschonend weiterzuverarbeiten. Die aufbereiteten GFK-Verbundstoff-Rezyklate werden zu 100 Prozent thermisch und stofflich verwertet. Das zerkleinerte GFK wird anschließend als Rohstoffsubstitut in der Zementindustrie eingesetzt. Die aufbereiteten glasfaserverstärkten Kunststoffe ersetzen fossile Brennstoffe wie beispielsweise Kohle und die aus der Asche gewonnenen Silikate können anstelle von Sand eingesetzt werden.