„Während ein Eigner auf der 78er aufgrund der Größe der Yacht sicher gerne die Hilfe einer professionellen Crew in Anspruch nimmt, bietet die 67er noch die Möglichkeit, das Schiff auch selber als Eignerpaar oder mit der Familie zu fahren und so die familiäre Privatsphäre zu wahren. Eine Crewkabine steht aber auch hier zur Verfügung“, erklärt Meik Lessig, Inhaber der deutschen Cranchi-Vertretung Enjoy-Yachting aus Hannover.

Auf jeden Fall präsentierte sich auch dieser Yacht als echte Cranchi und das darf gleich in mehrerer Hinsicht als Kompliment verstanden werden: Es ist keine Frage, dass eine 67er dieser Kategorie mit üppigen Platzverhältnissen, einer erlesenen Materialauswahl, einer durch und durch luxuriösen Ausstattung und einem technischen Equipment auf dem allerneusten Stand punktet, und es darf natürlich davon ausgegangen werden, dass auch hier der Name des Designers Christian Grande für erlesenes italienischen Design steht.

Dabei kann der Eigner natürlich auf das allerneueste technische Equipement zurückgreifen, was aktuell zur Verfügung steht. Volvo Penta IPS-Antriebe , eine Joystick-Steuerung am Hauptfahrstand, auf der Fly und einer Manöverstation am Heck stehen selbstverständlich zur Verfügung wie auch ein optionales Raymarine-Docksense System , das die Abstände der Yacht zum Anleger exakt aufzeigt und hilft, Kollisionen zu vermeiden. Auch das neue Volvo Penta Assisted Docking System sollte ggf. optional verfügbar sein.

Seegängiges Reiseschiff

Nicht nur für die Badebucht – die Cranchi 67 läuft auch souverän in der Welle

Der gute Ruf der Werft, die seit über 150 Jahren für italienische Bootsbaukunst in und aus den Händen der Familie Cranchi steht, begründet sich aber auch daraus, dass in Bezug auf Funktionalität, Seegängigkeit und Nutzbarkeit der Cranchi Yachten auf See nie Kompromisse eingegangen wurden. So wurde auch der Rumpf der Sessantasette selbstverständlich von Aldo Cranchi selbst gezeichnet und hier ist es das erste Ziel, dass die Yacht über beste Fahreigenschaften verfügen muss, auch wenn es auf See mal ruppig wird.

Die Sitzgruppe auf dem Vorschiff Die Fly mit Sofa, Wetbar, TV und Fahrstand

Praxisgerechtes Layout, hohe Funktionalität

Des Weiteren wurde beim Layout und der Anordnung der Räumlichkeiten unter Deck so mancher modernistische Ansatz, der manche Yacht dieser Art zwar zur perfekten Hafenlounge macht, aber spätestens beim ersten längeren Seetörn seine Schwächen offenbart, zugunsten praktischer und funktionaler Lösungen über Bord geworfen.