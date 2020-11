Exklusiv-Upgrade: Öchsner SX20-Yachtline

Die Sitze mit „Flip-up“ Sitzfläche haben nun Belüftungskanäle. Das unangenehme „festkleben“ am Sitzpolster bei Wärme wird verhindert. Zudem ist das Lenkrad jetzt in der Höhe verstellbar, ein sieben Zoll Garmin-Plotter auf dem Armaturenbrett inkl. Sonar-Geber gehört jetzt mit in die Serienausstattung.

Hieß es 2018 als Fazit im Test der Öchsner 20-Yachtline: „Kleines Boot – großer Auftritt…“ gilt heute umso mehr: Am auffälligsten ist die um ca. 50 Prozent vergrößerte Vorschiffsluke, die eine gute Belüftung und mehr Tageslicht in der Kabine lässt. Zudem ist nun ein erleichterter Zugang zum Vorschiff oder zur Kabine direkt über die Luke möglich. Auf beiden Seiten befinden sich innen geräumige Ablagefächer hinter formstabilen, gepolsterten Rückenlehnen. Das Innere der SX20-Yachtline wirkt zudem edler und exklusiver.

Auf dem Vorschiff lädt ein bei Bedarf platzsparend aufgerolltes Polster zum Sonnenbad ein. Es kann alternativ an der Frontscheibe fixiert eine bequeme Sitzgelegenheit auf dem Vorschiff ergeben. Darüber hinaus wurde das Camperverdeck überarbeitet, so dass es jetzt erweiterte Einstellungsmöglichkeiten gibt und auch das Dekor außen wurde der neuen exklusiven SX-Ausstattung angepasst. Eine Pantry und eine separate Toilette gehören ohnehin zur Ausstattung der kompakten Yacht.

Last but not least senkt ein für die Öchsner-Yachten neu entwickelter, spezieller Alu-Trailer aus eigenem Hause nicht nur das Gesamtgewicht des Gespanns nochmal deutlich, sondern bietet auch erhöhten Fahrkomfort bei langen Anreisen ins Revier. Durch das Upgrade wird die SX20-Yachtline ihrem Ruf als vollwertiger, urlaubsklarer Klein-Kreuzer noch mehr gerecht.