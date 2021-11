Facelift für die Nimbus 365 Coupé

Beispiele für dieses funktionale und verbesserte Design sind eine kräftigere Scheuerleiste, eine verbesserte Sicht vom Steuerstand und vom Salon aus, eine neue D-Säule mit integrierter Belüftung, doppelte Schiebedächer, die für mehr natürliches Licht im Salon sorgen, ein verlängertes Achterdach für besseren Schutz und leichtere Handhabung des Verdecks, eine neue, verbesserte Seitentür und neu gestaltete Kanzeln mit verbesserter Funktionalität und Sicherheit.

Die Modernisierungen des Modelljahres 2022 sind am sichtbarsten an der geänderten Form und Größe der Rumpffenster an der Backbordseite, die jetzt nicht mehr oval, sondern modern rechteckig mit abgerundeten Ecken sind und einen Rahmen in Rumpffarbe haben. Zudem gibt’s für die Gästekabine ein Fenster mehr, sodass mehr natürliches Tageslicht in die Unterflurkabine fällt. Rein optisch wirkt die Linie der robusten Kreuzeryacht so gestreckter und gefälliger, sodass die Yacht eine etwas dynamischer Ausstrahlung hat. Auch die charakteristische Wasserlinie wurde geändert. Die neuen Farben in Dunkelblau und Rauchsilber geben dem Boot ein elegantes Aussehen. Neu beim Interieur ist die Innenausstattung in Nordic Oak. Die Eiche in Kombination mit der neuen Polsterstofffarbe “Carbon Beige” und der neuen Dachverkleidung in “Anthrazit” über dem Armaturenbrett verleiht dem Boot einen leichten, modernen und eleganten skandinavischen Touch.