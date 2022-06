Aluminiumboote gelten als besonders robust, vielseitig und alltagstauglich. Kein Wunder, dass viele dieser Boote aus Skandinavien kommen, wo Boote dieser Art zwischen den Inseln ausch gerne als Verkehrsmittel eingesetzt werden. Damit profitiert auch der Freizeitnutzer von den Profi-Eigenschaften dieser Boote wie dem pflegeleichten Material, der soliden Bauweise und weitgehend wetterunabhängigen Einsatzmöglichkeiten.

XO Boats haben sich bereits in Fahrtests des MotorBoot Magazins bewährt. Das neue Modell von XO Boats, das DFNDR 8 gibt es in zwei verschiedenen Versionen – eine mit offenen Safariwänden und eine weitere mit vollständig verschließbaren Seitenwänden sowie einer Hardtop-Achterwand. Für Pendler und Sportfischer gibt es einen geräumigen Stauraum unter dem erhöhten Mitteldeckboden und die Möglichkeit einer Kabinenrückwand mit Schiebetür. Die neue XO DFNDR 8 kann so z.B. für Sportfischer, als Daycrusier oder Commuter angepasst werden. Der Sitzbereich der DFNDR 8 folgt dem Prinzip eines durchgängigen Bootslayouts, mit einem erhöhten Mitteldeck am Bug, das sich in ein vollwertiges Sonnenbett verwandeln lässt. Die Beifahrersitze im Salon lassen sich leicht in ein Bett für zwei Personen umwandeln, so dass man auch übernachten kann. Zudem gibt es eine separate Toilette und Nasszelle an Bord. Die XO DFNDR 8 soll im September auf den Markt kommen, die Serien-Produktion des Bootes soll im Herbst beginnen. Mit der Maximalmotorisierung sollen lt. Werft Spitzengeschwindigkeiten von über 50 Knoten möglich sein. Mit einem 300 PS Außenbordmotor beginnen die Preise bei 135.000,- € ohne Mehrwertsteuer.