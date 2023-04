Fixer Finne zum fischen

Spezielles Angel-Zubehör-Paket

Das 200 Fishing-Paket hat alles, was ein Angler braucht. Das Konsolenboot ist mit einem Lowrance Elite FS-Kartenplotter und einem batteriebetriebenen Trolling-Motor von Motorguide ausgestattet. Ein vorne montierter Angelsitz und acht Angelrutengriffe (vier an der Wasserskistange und vier an der Halteleiste im Bug) machen die 200er zu einem echten Anglerboot. Ideal ist die Konfiguration des Bootes mit dem großen freien Vorschiff, das genug Platz bietet, den Köder auszuwerfen. Cool ist die Möglichkeit, die Windschutzscheibe an der Fahrkonsole in der Höhe zu verstellen.

Mercury Pro XS 115 CT

Für den nötigen Biss auf der Fahrt zum Biss sorgt der Mercury 115 Pro XS XL CT L4, der mit 115 PS ordentlich Feuer hat und mit dem soliden Command Trust Getriebe die Fuhre auch in Schwung bringt, wenn die Angelkumpels mit an Bord sind, oder der Fang mal richtig groß ausfällt. Aufgerüstet wird das Paket durch den Mercury Diebstahlschutz, Trimmklappen und die Mercury Active Trimm-Ausstattung.