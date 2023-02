Als erste deutsche Serienyacht wird die neue Fjord 41 XP von zwei Mercury V12 Außenbordmotoren angetrieben. Fjord ist eine Marke der HanseYachts AG aus Greifswald in Mecklenburg Vorpommern.

Neben der Fjord 41 XL mit Innenbordern, stellt die Marke der HanseYachts AG aus Greifswald jetzt die neue Fjord 41 XP mit Außenbordmotoren vor, die nach Herstellerangaben damit die erste deutsche Serienyacht ist, die mit den neuen Mercury Verado V12 Motoren ausgestattet ist. Die Motoren sind derzeit die stärksten Außenborder, die am Markt verfügbar sind. Diese neue Kombination aus Leistung, Komfort und Design aus der Feder des renommierten Yachtdesigners Patrick Banfield macht die neue FJORD 41 XP zum Highlight auf dem Wasser, verspricht der Hersteller in seiner Pressemitteilung. Dem darf Glauben geschenkt werden, denn schon die beiden Mercury Verado V12-Außenborder mit je 600 PS dürften für eine atemberaubende Beschleunigung und beeindruckende Geschwindigkeiten von über 40 Knoten sorgen. Moderne Navigationsgeräte und eine intelligente Lenkung, die mit dem Mercury-Joystick System ausgestattet ist, sollen auch das Manövrieren einfach und intuitiv machen.

Die große achtere Sonnenliege mit viel Stauraum darunter und die beiden großen Badeplattformen neben den Motoren. (Grafik: HanseYachts AG) Schutz vor den Elementen bieten das für die Baureihe charakteristische T-Top und verschiedene Windschutzscheiben-Optionen. Neben der beeindruckenden Kraft ihrer beiden 7,6-Liter-Motoren bietet die Yacht ein großes Raumangebot und sehr viel Bewegungsfreiheit an Deck. Das geräumige Cockpit mit seiner bequemen Lounge und zwei großzügigen absenkbaren Tischen schafft den Rahmen für einen gemütlichen Sundowner oder eine glamouröse Cocktailparty unter der Sonne. Die großen Rumpffenster sorgen nicht nur für einen modernen Look, sondern fluten das Innere der Yacht mit viel natürlichem Licht. Für das Interieur der 41-Fuß-Yacht stehen für ein hohes Maß an Individualität eine Auswahl von insgesamt 20 Layout-Varianten zur Verfügung. Insgesamt 1200 PS am Heck aus zwei je 7,6 Liter V12 Motoren sorgen für druckvolle Beschleunigung. Die Möglichkeit, die Motoren hoch zu trimmen, erlaubt es auch, flache Buchten anzulaufen (Grafik: HanseYachts AG) Andrea Zambonini, Produktmanager von FJORD ist überzeugt: “Mit der neuen FJORD 41 XP haben wir das erfolgreiche Konzept der Fjord 41 XL konsequent für einen kraftvollen Außenbordantrieb weiterentwickelt. Mit der 41 XP als erster Serienyacht mit V12-Außenbordern definiert FJORD einen neuen Standard.”

Die FJORD 41 XP verkörpert so die reine FJORD DNA, die diese Marke so erfolgreich gemacht hat, so Zambonini weiter und bezieht sich hier auch auf ein außergewöhnlich komfortables Cockpit mit einer voll ausgestatteten Open-Air Pantryküche und einem hochklappbaren Sonnendeck achtern, das den Zugang zu einem großen Stauraum mit viel Platz für Wasserspielzeuge freigibt. Design und Komfort der neuen FJORD 41 XP Der High-Performance-Rumpf, der im Vakuuminfusions-Verfahren in leichter und hochfester Sandwich-Bauweise gefertigt wird, verfügt zudem über einen robusten inneren Rahmen, und verleiht der schnellen Power-Yacht die notwendige Festigkeit und Stabilität. Die FJORD-typischen großen Rumpffenster sorgen für ein Maximum an natürlichem Licht unter Deck und tragen zum unverwechselbaren Erscheinungsbild auf dem Wasser bei. Das automatisch einziehbare Ankersystem ist vollständig in den Rumpf integriert.