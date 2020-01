FJORD 44 coupé und Sealine C390 nominiert für Motor Boat Awards

Fjord 44 coupe

Die Sealine C390 wurde in der Kategorie „Sportscruiser bis 40 Fuß“ für den Motor Boat Award 2020 vorgeschlagen. Ausschlaggebend für die Nominierung war die flexible Raumaufteilung unter Deck mit bis zu drei Doppelkabinen. Die bereits mit dem Asia Boating Award 2019 ausgezeichnete FJORD 44 coupé wusste die Briten beim ausgiebigen Test vor Mallorca in der Kategorie „Sportscruiser über 40 Fuß“ zu überzeugen. Besonders der multifunktionale Arc-Salon, der bei zu kalten oder zu heißen Temperaturen besten Schutz bietet, punktete bei den Fachjournalisten. Erstmals wird die renommierte Preisverleihung in Deutschland im Intercontinental Hotel während der boot Düsseldorf am 21. Januar 2020 abgehalten.

www.hanseyachtsag.com