Focus Motor Yachts: Neuer Sportcruiser Power 36

Der Familienbetrieb aus Amsterdam fertigt auf Bestellung und individuell eine kleine, aber feine Sportcruiser-Modellreihe nach dem semi-custom Prinzip in den Größen 33,36,44 und 50 Fuß Ein sehr sportlicher 37 Fuß Tender und Weekender ist derzeit in der Konstruktion. Der Kunde selbst hat auf der Basis der bestehenden Grundkonstruktion die Möglichkeit, sein Schiff individuell zu konfigurieren.

Komfort, Platz, modernes Ambiente

All das soll der Pressemeldung zufolge nicht auf Kosten des Komforts gehen: Im Motorraum zum Beispiel sorgt eine doppellagige Isolierung mit Gummilukenauskleidung für die Geräuschisolierung. “Das bedeutet, dass Sie sich mit Ihren Freunden unterhalten können, ohne Ihre Stimme zu erheben, selbst wenn Sie mit schneller Fahrt unterwesgs sind”, verspricht die Werft.

Die Aufteilung an und unter Deck enstpricht dem klassichen und vielfach bewährten Sportcruiser-Layout, soll aber mit einer besonders üppigen Raumausnutzung punkten. Dabei wird nicht an Raffinesse, pfiffigen Features und intelligenten Konstruktionslösungen gespaart: Überkopf-Glasscheiben und lange, schräge Rumpffenster durchfluten den Salon mit natürlichem Licht. In der Eignerkabine, der Gästesuite, dem Steuerbord-Badezimmer und in der zentralen Lounge sorgen die integrierten Bullaugen, nordische Hölzer und hochwertigen Majilite-Zierteile für ein helles, frisches und modernes Ambiente.