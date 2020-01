Freestyle-Atelier

Die Invictus Atelier-Line bietet ein besonders hohes Niveau der Verarbeitung und die Perfektionierung jedes Details. Dies sind zwar gemeinsame Merkmale aller Produktionsmodelle, die bereits in vielen Farbvariationen, Einbaugeräten und Konfigurationen erhältlich sind. Die Eigner können ihre Yacht aber hier nach ihren eigenen Bedürfnissen konfigurieren. Darüber hinaus bietet das Atelier Invictus seinen Kunden ein Netzwerk von spezialisierten Handwerkern und hoch qualifizierten Lieferanten. Die Kunden werden bereits in der Frühphase des Kaufs unterstützt und durch ein virtuelles Labor geführt, in dem das Boot mit individuellen Materialien und Ausrüstungen ausgestattet ist. Dies ermöglicht die individuelle Gestaltung eines industriell gefertigten Bootes und drückt so die Persönlichkeit, den Stil und den Geschmack des Eigners aus.

Nicht von der Stange: Die Ausstattung der Invictus Atelier-Linie (Foto: Invictus)

Die in Düsseldorf gezeigte Ausführung beinhaltet z.B. eine echte “Outdoor-Küche” mit Kühlschrank, Eiswürfelbereiter, Grill und Waschbecken, die – im perfekten Invictus-Stil – alle Geräte hinter Türen elegant versteckt. Hohe Leistung gibt’s natürlich mit einer Palette von Sterndrive-Optionen (Diesel oder Benzin, einzeln oder doppelt) mit bis zu 860 PS inklusive.