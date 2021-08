Frischer Wind im WaveRunner Recreation-Segment

Technisch top

Der preisgekrönte TR-1®-HO des JetBlasters® ist ein besonders leichter, temperamentvoller Viertaktmotor, der jede Menge Spaß bereitet. In Verbindung mit dem besonders leichten und hochfesten NanoXcel2-Rumpf bietet das Modell ein Leistungsniveau, das ansonsten eher den Rennmaschinen der höchsten Kategorie vorbehalten ist. Mit seinem erstklassigen Leistungsgewicht soll der JetBlaster® ungeahnte Action und ein dynamisches, packendes und unvergessliches Fahrerlebnis ermöglichen.

Elektronische Trimmung, innovatives RiDE-System

Der JetBlaster® ist darauf ausgelegt, Fahrerinnen und Fahrern aller Leistungsstufen schnell auf ein Niveau zu bringen, auf dem sie sicher und gekonnt ein hohes Maß an Fahraction erleben können. Die brandneue elektronische Trimmung stellt die Bughöhe so ein, dass in angehobener Stellung weniger Wasser aufspritzt und weniger Wasserwiderstand überwunden werden muss. Außerdem wird der Bug in Kurven automatisch abgesenkt, wodurch das schnelle Fahren von Kurven mit dem JetBlaster® zum Kinderspiel wird. Das RiDE®-Steuerungssystem mit elektronischem Rückwärtsgang sorgt zudem für ein spielerisches Handling. In den neuen Fußhalterungen können auch Unerfahrene ihre Füße leicht so positionieren, dass sie unbeschwerten Fahrspaß genießen können.