Grand Trawler 62 auf der boot Düsseldorf

Mit knapp 19 Metern Länge ist die Grand Trawler 62 ein Langstreckenkreuzer mit einer Reichweite lt. Werft von 900 Seemeilen bei einer Reisegeschwindigkeit von 9 Knoten (inkl. 10 % Brennstoffreserve). Dabei soll das Schiff ausßergewöhnlich wirtschaftlich fahren. Ausgestattet mit zwei MAN i6-Motoren mit 730 PS verfügt das Schiff aber über Leistungsreserven, um auch Geschwindigkeiten von bis zu 20 Knoten zu erreichen, falls nötig.

Im Innenraum ist der Grand Trawler 62 auch für seine Größe außergewöhnlich geräumig, was auf die Zusammenarbeit mit dem Studio Nauta Design zurückzuführen ist. Das Cockpit bietet einen nahtlosen Zugang zu einem großen, lichtdurchfluteten Lounge-Bereich. Die Kombüse befindet sich direkt gegenüber dem Essbereich und öffnet sich zum Salon. Der erhöhte zentrale Steuerstand ist mit modernster Technik ausgestattet. Die rückwärtige Windschutzscheibe bietet einen Panoramablick, der von einer bequemen Sitzbank an Backbord aus genossen werden kann, während sich an Steuerbord eine Schiebetür befindet. Eine führt Innentreppe vom Steuerstand hinauf zur Flybridge, die mit beeindruckenden 31 Quadratmetern auch für diese Schiffsgröße sehr groß ist und über ein U-förmiges Sofa für acht Gäste rund um den Tisch, Entspannungsbereiche und eine Wetbar verfügt. Der Grand Trawler 62 ist entweder mit drei oder vier Kabinen erhältlich. Bei der Dreikabinenversion befindet sich die Eignersuite mittschiffs, wodurch die maximale Breite optimal genutzt wird. Bei der Vier-Kabinen-Variante wird die vordere Gästekabine zur Eignerkabine. Für Crew von bis zu zwei Personen gibt es eine Heckkabine, mit separatem Zugang.