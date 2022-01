Greenline 58 Fly: Hybrid & Home-Office

Eine Partnerschaft für die Zukunft Die 58 Fly ist der Beginn einer neuen Partnerschaft zwischen Greenline Yachts, Marco Casali von Too Design und MICAD engineering. Casali hat für dieses neue Modell das Äußere mit klaren Linien und straffen Proportionen entworfen. Das Hauptdeck mit der Küche achtern lässt Salon und Cockpit zu einem großen Wohn- und Unterhaltungsbereich zusammenwachsen. Die Aussparungen in den vorderen Schanzkleidern sind so ausgerichtet, dass man vom Unterdeck aus einen spektakulären Blick über das Wasser hat. Eingebaute Flexibilität Von den Decksflächen bis hin zur Anordnung des Innenraums bietet die 58 Fly eine flexible Aufteilung, die eine Vielzahl von Bedürfnissen erfüllen soll. Am Heck bilden eine verlängerte hydraulische Badeplattform mit einer Hubkapazität von bis zu 500 kg und eine nach achtern gerichtete Heckbank einen Wohnbereich auf dem Wasser, wobei die Glasbalustraden in der Mitte des Cockpits so angeordnet sind, dass jeder, der am Tisch sitzt, einen Blick auf das Wasser hat. Mit einem Paar Regiestühle können lt. Werft bis zu sechs Personen speisen, aber der verlängerte Tisch und ein zusätzlicher Satz Stühle sollen es bis zu acht Personen ermöglichen, im Schatten und in der Bequemlichkeit des gut geschützten Bereichs zu sitzen und so die perfekte Terrasse über dem Meer zu schaffen. Die Cockpit-Bestuhlung ist im 90-Grad-Winkel zur traditionellen Anordnung angeordnet, wobei die Bänke entlang des Cockpits des Bootes verlaufen. Wenn sie nicht zum Essen gebraucht werden, verwandeln der Hi-Lo-Tisch und eine Reihe von Füllkissen diesen Bereich in ein geräumiges Tagesbett mit einer wunderbaren Verbindung zum Beach Club achtern.



Im vorderen Bereich gibt es nicht nur mehr Platz zum Sonnenbaden auf dem Kajütdach, sondern auch zwei nach achtern gerichtete Sitze, die gegenüber einer Bank angeordnet sind, um einen Wohnbereich zu schaffen, der Privatsphäre bietet, wenn man, wie im Mittelmeer üblich, mit dem Heck zur Pier liegt. Die Flybridge ist serienmäßig mit einem achterlich montierten Radarmast ausgestattet. Ein massives T-Top aus Kohlefaser bietet Schutz vor Sonne auf dem Oberdeck. Eine gut ausgestattete Wet-Bar, eine geräumige Dinette und ein offener Bereich am Heck für freistehende Möbel machen die Flybridge zu einem Ort, an dem sich die Gäste Tag und Nacht entspannen und genießen können.

Modernes Interieur An Bord macht das helle und geräumige Hauptdeck mit der Greenline-typischen Achterküchenanordnung Platz für ein voluminöses Unterkunftsdeck. Die Standardausstattung umfasst drei Kabinen, zwei Badezimmer und begehbare Kleiderschränke für die Eignerkabine und das VIP-Badezimmer. Die Eignerkabine erstreckt sich mittschiffs über die gesamte Breite des Schiffes und bietet eine Stehhöhe von 1,96 m. Im Bug befindet sich ein VIP-Doppelbett und an Steuerbord ein großzügiges Doppelbett. Es ist möglich, statt des begehbaren Kleiderschranks in der VIP-Kabine ein drittes Badezimmer zu schaffen, das zu einer Tagestoilette wird. Der Clou auf diesem Deck ist die jedoch Möglichkeit, die Doppel-Gästekabine durch ein echtes Arbeitszimmer für den Eigner zu ersetzen. In einer Welt, in der wir auf eine neue Art und Weise arbeiten, ermöglicht dieser voll ausgestattete Büroraum mit eingebauten Monitoren, HDMI- und USB-Anschlüssen, Druckerablage und einem stilvollen, aber funktionalen Bürostuhl den Eignern, bequem von Bord aus zu arbeiten, mit der echten Funktionalität eines Heimbüros, wie die Werft verspricht. Ein Sofa, das sich in ein Einzelbett umwandeln lässt, bietet bei Bedarf einen gelegentlichen Schlafplatz. Eine Mannschaftskabine mit Einzelkoje oder Etagenbetten ist verfügbar, aber auf Booten, die vom Eigner selbst betrieben werden, kann dieser Bereich auch als Stau- oder Wirtschaftsraum und Werkstatt genutzt werden.