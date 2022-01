Gründl übernimmt Karnic-Powerboat Vertretung

Die Werft legt großen Wert auf Wertigkeit ihrer Produkte und strebt flexible Mehrzweck-Designs an und beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Anwendung. Los geht’s mit der kleinen Smart Linie mit einer Länge ab 4,90. Sie ist das Einsteigerboot für Familien oder den Angelsport. Karnic bietet zudem Modelle wie die Cabin Cruiser oder Center Konsolen-Boote ab einer Länge von 7,80m. Eine moderne Produktion und ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement ermöglicht es, in sehr guter Qualität Boote mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis zu fertigen.

Damit ist die Marke neben weiteren Händlern in Deutschland jetzt auch im Norden mit einem starken Händler und Service-Stützpunkt vertreten. „Karnic sticht durch seine modularen Powerboote hervor, die eine breite Konfiguration aufweisen und somit für jede Zielgruppe das passende Boot bietet. Das moderne Produktionsverfahren und das hohe Qualitätsmanagement haben uns überzeugt“, so Geschäftsführer Richard Gründl, der sich vor Ort persönlich ein Bild machte.





Als Importeur sowie Großhändler bekannter Bootsmarken, bietet Gründl Bootsimport seit 1957 zahlreiche Motorboote an vier Standorten an. Das umfangreiche Angebot an Neu- und Gebrauchtbooten, ob Motor- oder Segelyacht, Angelboot, Daycruiser oder Sportboot, macht Gründl Bootsimport zum größten Händler im Norden. Das Angebot umfasst Neu-, Ausstellungs- und Gebrauchtboote. Zusätzlich zu den Booten wird eine breite Palette an Boots- und Wassersportzubehör im Ladengeschäft in Bönningstedt und über den Onlineshop angeboten.

www.gruendl.de