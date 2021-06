Hanse Yachts AG plant neue Motorboot Marke

Siebte Konzernmarke für Motorboote mit Außenbordern

Um das mittelfristige Ziel einer Umsatzsteigerung auf 200 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 10 % erreichen zu können, kündigt die HanseYachts AG den nächsten Expansionsschritt für das Geschäftsjahr 2021/2022 an: den Aufbau einer siebten Konzernmarke. Diese neue Marke wird im Bereich von 24 bis 39 Fuß innovative Motorboote mit Außenbordern an den Markt bringen. Diese Boote werden elegant ausgestattet und in den Bereichen Schlafen, Bäder und Fahreigenschaften neue Maßstäbe setzen, so die Verlautbarung der Pressemitteilung. Details werden derzeit noch geheim gehalten. Ob es sich um eine völlig neu entwickelte Marke handelt, oder ob hier – so wie schon bei den beiden anderen Marken Fjord und Sealine, um die Integration einer bestehenden Marke handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Veröffentlichungen weltweit und die einhergehende globale Vermarktung ist für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2021/2022 geplant.

Ausweitung der Produktionskapazitäten in Polen geplant

Um die notwendigen Produktionskapazitäten für das angestrebte Wachstum und insbesondere auch die neue Marke bereitzustellen, hat die HanseYachts AG parallel zu den Vorbereitungen für den Aufbau der neuen Marke ein weiteres Grundstück in Polen direkt angrenzend an das firmeneigene Werft-Grundstück erworben. Das neue Grundstück ist 27.500 Quadratmeter groß, die Fläche der polnischen Werft steigt damit um 40 %. Die rechnerische Kapazität erhöht sich damit um bis zu 250 Boote.