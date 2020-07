Invictus präsentiert neues Flaggschiff TT460

“Das Meer ist nicht nur ein Urlaubsziel oder ein zauberhafter Hintergrund für ein Foto – es ist eine Lebensart”, sagt Christian Grande, Designer von Invictus Yachts. “Diese Yacht wurde aus dem Wunsch heraus geboren, der Energie und den Emotionen eines Tages an Bord eine Form zu geben, an dem die Zeit stillzustehen scheint und man das Gefühl hat, mit Sonne und Wellen eins zu sein. All dies kann ohne Verzicht auf Stil und jene wahrhaft italienische Eleganz erreicht werden, die jeder Erfahrung einen Mehrwert verleiht”.

Das charakterisierende Element der neuen Invictus TT460 ist der elegante Stil der Windschutzscheibe, vom Bug bis zur Mitte des Schiffes, der sich nahtlos in das Carbon-Hardtop einfügt. Im Vorschiff befindet sich ein großes Sonnendeck mit einem bündig abschließenden Sitz am Rand. Mittschiffs können die Dinettetische zurückgeklappt werden, um Platz für ein zweites Sonnendeck zu schaffen, das durch das Hardtop beschattet wird. In der gleichen Position können die Oberseiten mit zwei klappbaren Plattformen ausgestattet werden, die den Lebensraum an Bord z.B. am Anker vergrößern. Auf der Heck-Schwimmplattform und auf dem gesamten Deck kann Teakholz verlegt werden. Eine absenkbare, elektro-hydraulische Plattform ist optional möglich.