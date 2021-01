Invictus TT 460: Individuelles Flaggschiff

Invictus Yacht präsentierte im Sommer Pläne seines neuen Flaggschiffs. Jetzt ist das erste Boot fertig und die ersten Fotos zeigen, dass die Werft nicht zu viel versprochen hat.

Das charakterisierende Element der neuen Invictus TT460 ist der elegante Stil der Windschutzscheibe, vom Bug bis zur Mitte des Schiffes, der sich nahtlos in das Carbon-Hardtop einfügt. Im Vorschiff befindet sich ein großes Sonnendeck mit einem bündig abschließenden Sitz am Rand. Mittschiffs können die Dinettetische zurückgeklappt werden, um Platz für ein zweites Sonnendeck zu schaffen, das durch das Hardtop beschattet wird. In der gleichen Position können die Oberseiten mit zwei klappbaren Plattformen ausgestattet werden, die den Lebensraum an Bord z.B. am Anker vergrößern. Auf der Heck-Schwimmplattform und auf dem gesamten Deck kann Teakholz verlegt werden. Eine absenkbare, elektro-hydraulische Plattform ist optional möglich. “Personalisierung” ist das Schlüsselwort, wenn es um Ausführungen und Details geht: Im „Invictus-Atelier“ bietet die Werft seinen Kunden ein Netzwerk von spezialisierten Handwerkern und hochqualifizierten Lieferanten. Dies ermöglicht es, ein industriell gefertigtes Boot individuell anzupassen.