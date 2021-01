Invictus Yacht präsentiert die Capoforte-Kollektion

Der Name der Kollektion, Capoforte, soll an das Bild eines zeitlosen, faszinierenden Ortes erinnern, an eine solide Festung, ein richtungsweisendes Leuchtfeuer und Wahrzeichen; an eine Landzunge, die sich gegen die Wellen stemmt und schließlich an einen sonnigen Ort am Mittelmeer, der eine exklusive und wirklich authentische italienische Eleganz hervorruft.

Bild © ALBERTO COCCHI

Die Capoforte-Modelle werden daher mit einer Reihe neuer Stilelemente versehen und an dem neuen Capoforte-Logo erkennbar sein. Das Cockpit wird weiterhin in der Farbe Elfenbein/Cognac erhältlich sein, für das Interieur werden aber neue Stoffe angeboten, die sich durch einen sehr edlen geflochtenen Ledereffekt auszeichnen.