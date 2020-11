Karnic CS700

Mit der neuen CS700 präsentiert die Werft ein interessantes neues Modell aus dem mittleren Segment, das optisch als Weekender oder Daycruiser eine gute Figur macht und den Bildern der Pressemeldung zufolge als Open und mit T-Top verfügbar sein soll. Die sportliche Optik und die mögliche Motorisierung mit bis zu 250 PS lassen amtliche Fahrleistungen und viel Fahrvergnügen erwarten.

Das Layout mit achtererm Cockpit mit Sitzgruppe und Tisch, Wetbar an Backbord, Fahrer – und Beifahrersitz, sowie Vorschiffs-Kajüte, die über zwei Schlafplätze verfügt und vermutlich auch eine Nasszelle beherbergt, qualifiziert das Boot als sportlichen Weekender, der dank kompakter Abmessungen auch trailerbar sein sollte. Die Marke ist laut Werft-Website auch in Deutschland mit zwei Händler-Vertretungen an der Mosel in Treis-Karden und am Rhein in Lichtenau präsent.