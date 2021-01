Luxus-Raumschiff: Wally WHY200

Man nehme die Wohnfläche, den Komfort, den Luxus und die Privatsphäre einer 33-Meter-Superyacht und packe alles in gerade einmal 27 Meter“, schreibt die Firma Wally, legendäre Luxus-Nautikmarke und Symbol für Design und Innovation, auf ihrer Webseite. Heraus komme dann die gemeinsam vom Wally-Design-Team und der Konstruktionsabteilung der Ferretti Group entwickelte Motoryacht WHY200.

Wally-Geschäftsführer Stefano de Vivo erklärt: „Durch die Freibordlänge von unter 24 Metern und das innovative ‚Full-wide-body‘-Design ist es uns gelungen, die Betriebs- und Liegeplatzkosten zu reduzieren und gleichzeitig Komfort, Volumen und Raum einer größer dimensionierten Yacht zu bieten.“ Im Modus „Hyper Displacement“ fahre die WHY200 mit bis zu 20 Knoten, auf Langstrecken kann in einen geschwindigkeits- und verbrauchsreduzierten Modus gewechselt werden.

Im Zuge zahlreicher im Versuchsbecken der Southampton Solent University durchgeführter Tests wurde der Rumpf dahingehend optimiert, möglichst viel Komfort in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen zu gewährleisten.

© Wally

Nach Angaben von Wally bietet die WHY200 über 200 Quadratmeter überdachte Wohnfläche und einen im Klassenvergleich mehr als 50 % größeren Salon. Besonderes Highlight: die luxuriöse Eignerkabine mit Panoramaverglasung. „Wir haben etwas vollkommen Neues geschaffen: eine gewaltige, 37 Quadratmeter große Eignerkabine im Bug“, so Luca Bassani, Wally-Gründer und -Chefdesigner. „Dank großer Fenster genießt der Eigner von seinem Bett aus einen durchgehenden 200-Grad-Blick, der ihm das Gefühl gibt, direkt ins Meer einzutauchen“. Weitere superyachttypische Annehmlichkeiten sind an Bord natürlich ebenfalls vorhanden. Dazu gehören ein Beach-Club-Bereich und zwei Garagen mit genügend Platz für Water Toys und Co.