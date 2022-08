Scharfer Tender: Die neue Lekker 44 soll eine Vmax von bis zu 50 Knoten erreichen. (Grafik: Lekker Boats)

Ein Boot – drei Ausführungen

Die Lekker 44 wird in drei verschiedenen Ausführungen – Sport, Adventure und Ultimate – verfügbar, und wurde in den Niederlanden entwickelt, getestet und gebaut. Das Modell Sport ist leicht und mit sechzehn Außensitzen ausgestattet. Das Modell Sport verfügt zudem über eine Innentoilette und viel Stauraum. Die Adventure hat den gleichen Grundriss, hat aber zusätzlich eine geräumige Zweipersonenkabine. Mit einer Vier-Personen-Kabine, die auch eine Essecke und eine Dusche enthält, ist das Modell Ultimate am umfangreichsten ausgestattet.

Der Rumpf der neuen Lekker 44 -beachte die wie Schienen angeordneten Gleitstringer an der Unterseite des Rumpfes. (Foto: Lekker Boats)

Das Design stammt von Cor de Rover und die Innenausstattung von Van Kralingen Exclusive Yacht Interiors. Die Lekker 44 wurde in Zusammenarbeit mit etablierten Namen der Superyachtbranche entwickelt. Auffällig sind die unter