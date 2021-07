Luxuskreuzer mit Power: OTAM 70 HT

Design und Konstruktion Foto: Alberto Cocchi “Das Design ist stark von der Welt der Luftfahrt und von Luxussportwagen inspiriert”, sagt das Studio BG Design Firm. “Bei der Gestaltung des neuen 70-Fuß-Boots war es wichtig, die Proportionen und Linien zu berücksichtigen, die OTAM-Yachten schon immer ausgezeichnet haben.” Besonderes Augenmerk wurde den Aussagen der Designer und Konstrukteure zufolge auf Details und stilistische Merkmale gelegt, die typisch für die Marke Otam sind. Dazu gehört der niedrige Schwerpunkt, die großen Lufteinlässe an den Seiten des Sonnendecks im Bug sowie am Hardtop. Alle Lufteinlässe münden in den großzügigen Maschinenraum. Die Abluftöffnungen sind geschickt in schwarz glänzende Gitter im Heckschanzkleid auf beiden Seiten der Badeplattform integriert und können mit LED-Beleuchtungsstreifen akzentuiert werden, um selbst zu einem weiteren Designelement zu werden.

Mit einer Gesamtlänge von 22,30 Metern, einer Breite von 5,40 Metern und 21 Grad Kimmwinkel am Spiegel bietet die 70HT Seetüchtigkeit, großzügiges Raumangebot und großen Komfort für einen schnellen Luxuskreuzer ihrer Größe mit außergewöhnlicher Effizienz. Individuelles Layout und Interieur Der Eigner der ersten OTAM 70HT entschied sich für ein Cockpit und einen Salon mit Sofas an der Backbordseite für die Bewirtung großer Gruppen. Ein weiteres cooles Designmerkmal ist die auf- und abfahrbare elektrische Glasscheibe, die den Innenraum

Lounge und dem Außencockpit trennt, die vom Eigner speziell gewünscht wurde. Die Verglasung lässt sich vollständig zwischen den beiden C-förmigen Sofas einfahren und öffnet, wenn sie heruntergelassen wird, den Innenraum und das Cockpit, so dass ein einziger En-Plein-Air-Raum entsteht, in dem Eigner und Gäste interagieren können, egal ob sie sich drinnen oder draußen befinden. Die neue OTAM 70HT bietet eine bequeme Sonnenliege auf der Tendergarage am Heck sowie eine zweite, großzügig dimensionierte Sonnenliege auf dem Vordeck, die in den mittleren Bugmuskel integriert ist. Foto: Alberto Cocchi “Der Eigner selbst entwarf ein 3-Kabinen-Sonderlayout und entschied sich gegen eine Tendergarage, um den Beachclub-Bereich zu maximieren und das Gewicht für eine höhere Leistung zu optimieren. In der Tat sind keine zwei Otams jemals identisch. Das ist die Einzigartigkeit der Otam-Werft, die es den Kunden ermöglicht, ihre ideale Yacht zu bauen, die ihre persönlichen Bedürfnisse und ihren ästhetischen Geschmack widerspiegelt”, sagt Matteo Belardinelli, Commercial Director bei OTAM. “Unter den unzähligen Optionen, die zur Verfügung stehen, sind dies nur einige Beispiele dafür, wie die Yacht auf individuelle Wünsche zugeschnitten werden kann.” So ist eines der Hauptmerkmale der Innenausstattung das futuristische Armaturenbrett, das ebenfalls von BG DESIGN FIRM entworfen wurde. Es ist von der Luftfahrt- und Automobilwelt inspiriert und das Design ähnelt der Konsole eines Düsenjets.