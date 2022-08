Marex präsentiert neues Konzept ihres Flaggschiffs in Cannes

Marex 330 Scandinavia

Marex 330 Scandinavia (Foto: Marex)

Die preisgekrönte Marex 330 Scandinavia ist das neueste Modell in der Marex-Reihe und kombiniert Leistung mit neuen praktischen Lösungen. Mit einer Länge von 9,99 Metern verfügt die 330 Scandinavia über zwei große Sitzbereiche sowohl im Cockpit als auch im Salon. Eine neue Verdecklösung soll das Schließen des Cockpits in Sekundenschnelle ermöglichen. Dies verlängert die Sommersaison in nördlichen Regionen und macht das Bootfahren in warmen Klimazonen angenehmer, da die Klimaanlage effizienter arbeiten kann. Darüber hinaus erleichtert eine Schiebetür am Steuerstand den Zugang zum Deck, und die Sonnenliege auf dem Vordeck kann sowohl zum Sonnenbaden als auch als innovative schwimmende Matratze genutzt werden. Außerdem verfügt die Yacht über einen ausklappbaren Sitz an der Badeplattform. Optional übernehmen Solarpanele auf dem Dach die Strom-Versorgung der Bordtechnik wie z.B. Kühlschrank, Licht, usw.

Marex 310 Sun Cruiser

Marex 310 Sun Cruiser (Foto: Marex)

Die 310 Sun Cruiser ist so konzipiert, dass sie eine Kombination aus Komfort und Platz für Familien und Freunde bietet. Mit einer Länge von 9,46 Metern verfügt die 310 SC über einen geräumigen, kombinierten Cockpit-/Salonbereich mit einem Esstisch und einer Reihe von Sitzgelegenheiten für gesellige Runden. Für Sonnenanbeter gibt es im Cockpit zwei Schiebedächer, und wenn das Wetter kühler wird, profitiert sie von dem laut Hersteller weltweit schnellsten Verdecksystem. Zu den Details gehört eine Hecktür, die zu zwei Bänken auf der Badeplattform führt, die auch als große Stauräume genutzt werden können. Der Marex 310 Sun Cruiser wurde mit dem Preis Motorboot des Jahres in der Kategorie Sportcruiser bis 45 Fuß ausgezeichnet. 2017 wurde er außerdem Europäisches Motorboot des Jahres und gewann den German Design Award 2018 für seinen Beitrag zu Design und Funktionalität.