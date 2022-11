„Nur“ 350 bzw. 400 PS werden sich Manche fragen – Ja, und damit passt sich der neue 5,7 Liter V10 bestens in die Modelpalette der großen Mercury-Motoren, die jetzt in unterschiedlichen Leistungsklassen als V6, V8, V10 und mit dem Verado V12 als Toppmodell verfügbar sind. Denn nicht die pure Motorleistung des einzelnen Aggregats, sondern Drehmoment und Laufruhe standen im Vordergrund der Motorenentwicklung und schon der Verado V12 begeisterte mit seiner sanften, unaufdringlichen Geräuschkulisse bei gleichzeitig brachialem Punch und phänomenalen Durchzugswerten.

Gemunkelt wurde schon eine Weile und die Spekulationen in den einschlägigen Internetforen hatten reichlich Futter. Nun ist die Katze aus dem Sack: Mercurys neuer V10 wird in den Leistungsklassen 350 und 400 PS auf den Markt gebracht und wird weder ein Downgrade des Verado V12 , noch ein Upgrade der bekannten V8 Baureihe sein, sondern ist eine komplette Neuentwicklung, der von den Entwicklungen des V12 profitiert und sich damit in die Hall of Fame der größten Außenborder einreiht.

Mercury Präsident Chris Drees war sich daher sicher: „Im Einklang mit der preisgekrönten Marke Verado sind die neuen V10-Motoren die leisesten und sanftesten in ihrer Klasse und laufen im Fahrbetrieb 45 Prozent leiser als ein führender Wettbewerber.“

Die V10 Verado Außenborder nutzen den Herstellerangaben zufolge viele der Eigenschaften und Technologien, die Bootsfahrer an den beliebten V12, V8 und V6 Plattformen des Unternehmens schätzen. Der neue V10 soll so Raffinessen und Vielseitigkeit für eine breite Palette von Anwendungen, von großen Salzwasser-Mittelkonsolen über einmotorige Süßwasser-Angelboote bis hin zu Pontons und kleineren Mittelkonsolen bieten.

“Die neuen Mercury V10 Verado Außenbordmotoren sind genau das, was sich Bootsfahrer von einer 350- und 400-PS-Plattform erhofft haben”, so Chris Drees. “Sie sind leistungsstark, laufruhig und leise. Sie verfügen über viele der gleichen kraftstoffsparenden Eigenschaften, die für unsere Hochleistungsbaureihe typisch sind. Außerdem bieten sie das gleiche erstklassige Bootserlebnis, das die Verado-Außenborder legendär gemacht hat. Die V10 Verado Außenborder festigen die Führungsposition von Mercury auf dem Markt für leistungsstarke Außenborder”.

Schlankes, platzsparendes Design

Mit einem Gewicht von nur ca. 315 Kilo und dem gleichen 66 cm -Montageabstand wie die V8-Außenbordmotoren maximieren die V10-Motoren die Kompatibilität mit aktuellen Bootsdesigns. Dieses leichte, kompakte Design bietet die Leistung, die Bootsfahrer suchen, und eignet sich perfekt für Anwendungen mit mehreren Motoren oder das Repowering von Schiffen.

5.7L V10-Motor mit Saugmotor

Die neue Plattform ist mit dem ersten V10-Saugmotor der Außenbordindustrie ausgestattet. Er nutzt den jetzt in seiner Leistungsklasse führenden 5,7-Liter-Hubraum und ein leistungsorientiertes Vier-Nocken-Design, um Boote mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Beschleunigung voranzutreiben. Eine eine lt. Hersteller ebenfalls klassenführende 150-Ampere-Lichtmaschine lädt die Bordbatterien schnell auf und unterstützt das elektrische System des Bootes auf intelligente Weise.

Völlig neues Getriebe

Das völlig neue hydrodynamische Getriebegehäuse der Plattform wurde entwickelt, um die Leistung und Haltbarkeit bei verschiedenen Anwendungen zu verbessern und gleichzeitig die Kraftstoffeffizienz zu maximieren. Die Mercury-Ingenieure gingen zurück zu den ersten Prinzipien der Technik und entwarfen den völlig neuen Revolution X Propeller, der in jeder Hinsicht perfekt zum V10 Verado passt. Der größere Durchmesser und die breiteren Blätter in Kombination mit der tiefen Übersetzung des neuen Getriebes sollen für ein exzellentes Handling, eine enorme Beschleunigung und einen hohen Wirkungsgrad von niedriger Geschwindigkeit bis hin zu weit geöffnetem Gas sorgen.

Effiziente Allround-Leistung

Die Außenborder sind auf volle Leistung mit 87-Oktan-Kraftstoff kalibriert und verfügen außerdem über effizienzsteigernde Technologien, ein geschlossenes Kraftstoffsystem und Advanced Range Optimization (ARO).

Intuitive Funktionen und fortschrittliche Technologien

Die adaptive Drehzahlregelung hält die Motordrehzahl trotz veränderter Last oder Bedingungen konstant, was das Erklimmen großer Wellen und das Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten erleichtert. Die Transient Spark Technology passt den Zündzeitpunkt elektronisch an, um die Leistung im unteren Drehzahlbereich zu optimieren.

Im Gegensatz zum Verado V12, der mit einem eigenständig lenkbaren Unterwasserteil ausgestattet ist, werden die neuen V10 Motoren konventionell montiert und sind als Antriebseinheit wie auch andere Außenborder vollständig beweglich und lenkbar. Die V10 Verado-Motoren werden optional mit einem neuen elektrischen Mercury-Lenksystem für Schiffe mit mehreren Außenbordern kompatibel sein, das ab Februar 2023 ausgeliefert werden soll. Das neue System bietet ein verbessertes Ansprechverhalten der Lenkung, eine drastische Vereinfachung der Takelage und eine Reduzierung des Energieverbrauchs um mehr als 50 %.

“Wir haben unsere Ingenieure vor die Aufgabe gestellt, die Beschleunigung und die Gesamtleistung der neuen V10 Verado Außenborder zu verbessern und sie gleichzeitig leiser und leichter zu machen als die Außenborder der Konkurrenz in diesem Leistungsbereich”, sagte Tim Reid, Mercury Marine Vice President of Product Development and Engineering. “Die Erwartungen wurden dabei übertroffen und gleichzeitig Technologien integriert, die den Betrieb und die Wartung des Bootes intuitiv einfach machen.”

Große Investitionen in Entwicklung und Produktion

„Performance, Performance, Performance…“, David Foulkes, CEO der Brunswick Group charakterisierte auf seiner Ansprache anlässlich der offiziellen Vorstellung des neuen V10 im Disney Coronado Springs Resort bei Orlando, Florida/USA das, was Mercury seiner Meinung nach ausmacht. Und das betrifft nicht nur die technischen Eigenschaften der Motoren: Die Entwicklung der V10 Verado-Außenbordmotoren ist lt. Mercury ein Ergebnis des kontinuierlichen Engagements von Mercury, stark in Forschung und Entwicklung sowie in Produktionskapazitäten zu investieren, um mit der starken Kundennachfrage Schritt zu halten. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen seit 2008 2 Milliarden US-Dollar investiert und seine Produktionsfläche auf mehr als 3 Millionen Quadratmeter erweitert.

Ausführliche Fahrtests in Florida

Derzeit finden ausführliche Tests der internationalen Fachpresse im Testcenter Lake X von Mercury Marine bei Orlando statt. Die Redaktion des MotorBoot Magazins ist vor Ort. Weitere Infos und erste eigene Fahreindrücke des neuen Verado V10 in den kommenden Ausgaben des MotorBoot-Magazins. Im Abo, am Kiosk oder in unserem Shop.

