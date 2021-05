Motorboot-Komfort auf zwei Rümpfen

Dabei heißt es klotzen und nicht kleckern, denn die neuen Modellnamen orientieren sich nicht wie bisher an der Rumpflänge in Fuß, sondern an dem Platzangebot, dass die Multihulls im Vergleich zu einer Einrumpf-Yacht lt. Werft bieten. So wird aus der MY40 eine MY5 und aus der MY44 eine MY6. Da wundert es dann nicht mehr, wenn die neue MY4.S nicht etwa 40, sondern eben nur gut 36 Fuß lang ist.

Nichtsdestotrotz: Fountaine Pajot hat es mit seinen Motoryacht-Konzepten geschafft, echte Motorboote zu bauen und nicht nur stärker motorisierte Segelkats ohne Mast anzubieten. Dementsprechend orientiert sich auch die neue „Kleine“ aus der MY-Baureihe an dem großzügigen Layout mit großem Salon auf dem Brückendeck mit zentralem Fahrstand, wahlweise einem Eigner- und einem Doppel-Kabinen Rumpf oder aber einer Vierkabinen-Version. Licht, Luft und Platz an und unter Deck gibt’s Bauart-bedingt reichlic; alleine das 9m² Badezimmer der Eignerversion ist in dieser Bootsgröße erwähnenswert. Das Ganze ohne Geschlinger und Geschaukel komfortabel auf zwei Rümpfen und zudem noch effizient mit Reichweiten von bis zu 1000 nautischen Meilen, ohne nach einer Bunkerstation Ausschau halten zu müssen. Na dann – gute Reise!