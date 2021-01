Motorboote 2021 ausgezeichnet

In der Klasse „Yachten bis 14 Meter“ konnte sich die Fjord 41 XL gegen die namhafte Konkurrenz durchsetzen und den wichtigen Preis der Motoryacht-Branche gewinnen. Trotz der widrigen Umstände des letzten Jahres ist es der Marke damit gelungen, ein neues Spitzenmodell mit der wegweisenden Decksmodul-Konfiguration zu entwickeln. Auch unter Deck wartet die frischgekürte Preisträgerin mit umfassenden Layout-Anpassungen und einer erstklassigen Ausstattung auf. „Durch die neun Deckslayouts, die untereinander zudem frei kombinierbar sind, hat der Kunde die Möglichkeit, das Boot seinen eigenen Bedürfnissen optimal anzupassen. Fahreigenschaften und Verarbeitung entsprechen, wie bei Fjord gewohnt, der Spitzenklasse“, so die Meinung der Jury, die laut Fjord-Produktmanager Andrea Zambonini durch eine hohe Nachfrage nach dem Modell bestätigt wird.

„An Bord der Beneteau Flyer 9 SUNdeck wurde der Raum geschickt optimiert und das Komfortniveau im Vergleich zur vorherigen Generation deutlich angehoben“, verspricht der Hersteller und das sah wohl auch die Jury so. Ein optimiertes Deckslayout macht die Flyer 9 Sundeck zu einem großzügigen Daycrusier mit großen Liegeflächen, einer gemütlichen Lounge und dem optional ausklappbaren Seitendeck und damit noch mehr Platz. Mit ihrer Vorschiffskabine mit 2 + 2 Schlafplätzen und einem Bad mit Dusche, sowie einer optionalen Wetbar an Deck wird die sportliche Yacht zum exklusiven Overnighter. Traditionell sportlich und sicher sind die ausgewogenen Fahreigenschaften der Flyer-Baureihe und auch das neue Modell macht hier keine Ausnahme.

Verdrängerklasse:

Buehler Turpocraft Silverfin (Foto: Buehler Turbocraft)

Wer an die Verdrängerklasse denkt, dem fallen sofort holländische Reiseschiffe wie z.B. die Boarncruiser 46 Traveller oder die Linssen 35 SL AC ein. Zu Recht, denn beide wurden auch für die Auszeichnung nominiert. Dass die Jury die Buehler Turbocraft Silverfin aus der Schweiz in dieser Klasse nominierte, und sich für sie entschied, überrascht. Man könnte darüber diskutieren, ob die knapp 12 Meter lange und 3,3 Meter schlanke, elegante Yacht mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 20 Knoten in der Verdrängerklasse richtig eingeordnet wurde. Die eigentliche Stärke der leer 4,5 Tonnen wiegenden Yacht liegt aber in der hohen Reisegeschwindigkeit von ca. 12 bis 15 Knoten, mit der lt. Werft Reichweiten von bis zu 400 nautischen Meilen (ca. 740 km) realisierbar sein sollen. Das entspricht bei einer Brennstoffkapazität von 500 Litern einem Brennstoffverbrauch von 1,25 L/ Nm ( 0,67 L/km). So greift die Werft nach Ansicht der Jury zeitlose Elemente der klassischen „Passagemaker“-Yachten auf und adaptiert sie auf einen modernen, im Vakuuminfusionsverfahren aus Composite-Materialien gebauten und sehr effizient laufenden Rumpf.